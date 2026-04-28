Rocchi non si presenterà all'interrogatorio, Stones saluta il Man City: le top news delle 18

Gianluca Rocchi non si presenterà all'interrogatorio disposto nei suoi confronti dalla Procura di Milano per rispondere alle accuse di frode sportiva emerse dall'inchiesta aperta, in cui sono indagati lui e altri vertici del mondo arbitrale. Della cosa ne ha parlato Antonio D'Avirro, legale dell'ormai ex designatore degli arbitri, che dopo l'apertura delle indagini si è auto sospeso dal ruolo: "Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo".

È finita dopo circa un’ora e mezza, l’udienza relativa al caso di Antonio Zappi davanti al Collegio di garanzia dello Sport presso il CONI: “Ho ascoltato il dibattito, anche interessante. È chiaro, nel processo ognuno fa la sua parte: chi sostiene la conferma delle sentenze dice delle cose, chi si difende ne dice altre. Vedremo. Io, in un comunicato, dissi ‘Ci sarà un giudice a Berlino’, citando Brecht. Speriamo il Coni abbia insistenza geografica nella repubblica tedesca”.

John Stones lascerà il Manchester City al termine della stagione, la notizia è adesso ufficiale. Lo hanno comunicato sia il calciatore che il club: "Si chiude un'era all'Etihad Stadium: John Stones lascerà il Manchester City in estate, mettendo la parola fine a un decennio memorabile e costellato di successi. Approdato a Manchester nel 2016 come secondo acquisto dell'era Pep Guardiola, il difensore centrale inglese ha collezionato finora 293 presenze, offrendo dieci anni di servizio impeccabile alla causa dei Citizens. Il contributo del trentunenne nell'epoca più vincente della storia del club resta fuori discussione, avendo impresso il suo marchio indelebile su un palmarès che definire impressionante sarebbe riduttivo".