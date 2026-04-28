Non solo Torino-Inter: tutte le analisi del designatore Tommasi nell'ultima puntata di Open VAR

Nel corso dell’ultima puntata di Open Var su Dazn, la sua prima dopo l’incarico di designatore arbitrale, Dino Tommasi ha commentato le gare dell’ultima giornata di campionato. Oltre all’analisi su Torino-Inter, sono stati trasmessi gli audio di Napoli-Cremonese, ed è da considerare giusto il rigore di Grassi: "Ottima decisione di campo di Doveri. Grassi fa se stesso più grande, allarga il braccio fuori dallo spazio corporeo. Chiaramente punibile".

Si passa poi a Hellas Verona-Lecce, con gol annullato alla formazione di casa per un fallo sul portiere giallorosso Vladimiro Falcone:: "In campo ci sta non vedere il fallo, poi rivedendolo dalla giusta inquadratura è evidente il fallo, che è chiarissimo. Bene in sala Var".

Chiosa finale sul potenziale rigore non assegnato al Parma nella gara con il Pisa dopo un contatto tra Akinsanmiro e Circati nell'area dei nerazzurri: "Circati tira a sé Akinsanmiro e poi Akinsanmiro cade e tocca Circati ma non lo tiene o lo abbraccia, è una dinamica conseguente alla prima trattenuta di Circati. Non era rigore, si poteva anche fischiare il fallo di Circati e finiva tutto. Bravo Calzavara, alla seconda partita di Serie A".