Dybala al Boca? La Joya: "Oggi difendo la maglia della Roma, in futuro non si sa mai"

Paulo Dybala al Boca? La Joya ha parlato al canale Youtube Lo del Pollo e ha risposto alla domanda circa il suo futuro. L'attaccante della Roma è in scadenza di contratto e resta da capire se il suo rapporto con i giallorossi continuerà. L'ex compagno di squadra, Leandro Paredes, nei giorni scorsi ha ammesso di parlare spesso con lui cercandolo di convincere a vestire la maglia degli xeneizes.

In merito Dybala non ha voluto sbilanciarsi, ammettendo comunque i continui contatti con il centrocampista: "Mi arrivano i suoi messaggi, della moglie che ha un bel rapporto con Oriana. Due giorni fa è uscita una mia foto con la maglia del Boco, loro l'hanno mandata nel nostro gruppo chiedendo se fosse intelligenza artificiale. Ci siamo fatti una risata. Ci mancano molto però nbon si sa mai cosa può succedere nel calcio".

Dybala ha poi precisato

"Oggi gioco per la Roma e difendo questa maglia ma non si sa mai cosa può accadere. Certo che mi piacerebbe passare più momenti insieme a Leandro e alla sua famiglia. Vedremo".