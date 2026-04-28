Serie A, la Flop 20 dopo 34 giornate: Sarr continua a peggiorare la media
Amin Sarr continua a peggiorare la sua media voto, con l'insufficienza rimediata contro il Lecce. L'attaccante del Verona fa suo malgrado il vuoto. Fiorentina, Lecce e Pisa sono le squadre più rappresentate della Flop 20 di Serie A, arrivata alla 34ª giornata. Seguono Bologna, Cremonese e Juventus a 2; Cagliari, Como, Lazio, Torino e Verona a 1.
1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.36 (22)
2. Simon Sohm (Bologna) 5.52 (22)
3. Boulaye Dia (Lazio) 5.60 (20)
4. Alvaro Morata (Como) 5.61 (18)
5. Nikola Stulic (Lecce) 5.63 (28)
6. Henrikh Meister (Pisa) 5.63 (24)
7. Walid Cheddira (Lecce) 5.63 (19)
8. Valentino Lazaro (Torino) 5.65 (26)
9. Lewis Ferguson (Bologna) 5.65 (20)
10. Santiago Pierotti (Lecce) 5.67 (33)
11. Cher Ndour (Fiorentina) 5.67 (24)
12. Matteo Tramoni (Pisa) 5.68 (25)
13. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)
14. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.69 (26)
15. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.69 (24)
16. Jonathan David (Juventus) 5.70 (25)
17. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.70 (23)
18. Giovanni Fabbian (Bologna, Fiorentina) 5.70 (20)
19. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)
20. Giuseppe Pezzella (Cremonese) 5.72 (27)
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SERIE A - 34ª GIORNATA
Napoli - Cremonese 4-0
3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 45' + 3 De Bruyne, Alisson Santos
Parma - Pisa 1-0
82' Elphege
Bologna - Roma 0-2
7' Malen, 45' + 1 El Aynaoui
Hellas Verona - Lecce 0-0
Fiorentina - Sassuolo 0-0
Genoa - Como 0-2
10' Douvikas, 68' Diao
Torino - Inter 2-2
23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' rig. Vlasic
Milan - Juventus 0-0
Cagliari - Atalanta 3-2
1' e 8' Mendy, 40' e 45' Scamacca, 47' Borrelli
Lazio - Udinese 3-3
18' Ehizibue, 50' L. Pellegrini, 80' Pedro, 86' e 90' + 3 Atta, 90' + 5 Maldini
CLASSIFICA
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 29
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 35ª GIORNATA
Pisa - Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)
Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)
Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)