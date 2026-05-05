Rodrigo Mora, la stagione scorsa è da record. Ma solo un gol nel torneo vinto dal Porto

A diciassette anni sei il trascinatore, a diciotto vinci il campionato portoghese con il Porto. Medaglia al collo, ma con numeri differenti rispetto all'annata prima: nella Liga Portugal ha segnato un gol e messo a referto un assist in ventisei presenze di campionato. Un rendimento lontanissimo dalla stagione precedente, quella del grande salto: 10 gol e 4 assist in 23 presenze, con il Porto che lo elesse Player of the Month e Midfielder of the Month nell'aprile 2025. Era diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a segnare cinque reti in campionato.

Il paradosso è evidente. Un utilizzo ridotto, con il trequartista spesso relegato a spezzoni di gara. Dove Mora ha invece brillato è stato in Europa League, dove ha segnato 3 gol in 9 presenze con una velocità di punta di 31,9 km/h. Un giocatore che in campionato ha stentato, ma che nelle notti europee ha trovato la sua dimensione migliore.

Nel contratto di Rodrigo Mora c'è una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Il 5 maggio 2007 ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2030 lo scorso anno. L'Arsenal ha monitorato Mora già durante il Mondiale per Club 2025, ma nell'orbita del giocatore gravitano anche Manchester City e Liverpool oltre a Newcastle. Squadre che non hanno problema, eventualmente, a versare quanto dovuto.