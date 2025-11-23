Porto, golazo prezioso del 18enne Rodrigo Mora: "Ho rischiato il tiro di sinistro"

C'è un diamante grezzo in casa Porto che dal 2024 a questa parte sta strabiliando il popolo del Douro e i tifosi del Do Dragao, oltre che catturando attenzione e consensi da osservatori della Nazionale portoghese, con la quale aspira di poter partecipare ai Mondiali 2026. Si tratta del trequartista classe 2007 Rodrigo Mora, peraltro prodotto "casalingo" dei lusitani.

Con l'arrivo di Francesco Farioli il 18enne portoghese ha impiegato qualche tempo a incastrarsi nei meccanismi e nello stile di gioco del nuovo allenatore Francesco Farioli. E ieri sera nel trionfo (3-0) con il Sintrense ai sedicesimi di Coppa di Portogallo, ha firmato all'80' un gol splendido a togliere le ragnatele dal secondo palo, a giro, per chiudere il match di fatto. "Ho rischiato il tiro di sinistro e credo sia stato un bel gol. È stato simile a quello che ho segnato al Boavista la scorsa stagione. Un bel gol", ha riconosciuto Rodrigo Mora.

Il ragazzino di casa, finora, ha segnato una rete (3 complessive in 14 partite) in ogni competizione disputata con la maglia del Porto. "Contro lo Sporting Braga è stato un gol un po’ brutto, ma era pur sempre gol. E un gol è un gol", ricorda il classe 2007. "Ho lavorato con entrambi i piedi. Alla fine degli allenamenti provo la finalizzazione con entrambi i piedi e in questa partita ha dato risultati. È stata una buona vittoria e ora dobbiamo prepararci al ciclo complicato che si avvicina", le parole riportate da Record. Quanto al sogno Coppa del Mondo e all'esordio ancora mancante, ha risposto: "Tornare in Nazionale è importante, ma ancora di più è tornare al Porto e giocare al Dragão, dove non giocavamo da un po’".