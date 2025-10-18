Udinese, Runjaic: "Cremonese una sorpresa, ma saremo pronti. Bayo è al 100%"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa della prossima gara dell'Udinese, impegnata allo Zini contro la Cremonese lunedì 20 ottobre. Questo quanto raccolto da TuttoUdinese.it:

Come ha ritrovato la squadra e quanta voglia c'è di ritrovare la vittoria?

"È sempre positivo quando tornano i giocatori senza infortuni dalle Nazionali, ed è quello che è capitato noi. Siamo stati fortunati. Bayo ha sfruttato queste due settimane per migliorare la condizione e ora è al 100%. Aveva bisogno di ancora un po' di tempo per completare il suo recupero. Abbiamo lavorato in maniera intensa, la squadra è motivata. Contro la Cremonese vogliamo giocare bene per portare a casa punti. Loro sono compatti, loro hanno il doppio dell'esperienza rispetto a noi in Serie A. Sarà un campo difficile, affronteremo una squadra strutturata. Sono stati una sorpresa ma noi siamo pronti. Servirà concentrazione se vogliamo fare punti, la mentalità farà la differenza soprattutto nei duelli".

Cosa pensa delle parole di Nani su di lei?

"L'ho lette ma già lui mi aveva avvertito. Ho grande rispetto con la stampa e non sono mai entrato in conflitto con loro. Ognuno cerca di fare il proprio lavoro nella miglior maniera possibile. L'Italia è molto conosciuta per la passione per il calcio e vi sono diverse opinioni su ogni allenatore. Ciò che conta alla fine è guardare la classifica e vedere se sono stati raggiunti gli obiettivi. Lavoriamo di settimana in settimana per far crescere tutti i giocatori e per oliare ancora meglio i nostri meccanismi. Lavoriamo su molti fattori che sono poi alla base dei nostri risultati. Sappiamo che dobbiamo migliorarci e vogliamo farlo, non stiamo vivendo una situazione drammatica. Guardiamo le statistiche, abbiamo 8 punti e potevamo averne anche di più. Sarebbe stato grandioso ma mantenendo questa media ci salveremmo usando il condizionale. Adesso concentriamoci su questa partita, perché noi non ci adagiamo sugli allori. Se si vincono due partite non si può lottare per un posto in Europa. Tre anni fa con Sottil hanno vinto 6 gare di fila e poi a fine stagione hanno fatto appena 3 punti rispetto a noi l'anno scorso. C'era tanta euforia ma bisogna sempre rimanere sul pezzo. Noi vogliamo migliorare in campo e ottenere risultati in casa".