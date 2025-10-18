Palermo, Inzaghi: "Domani ennesima prova di maturità. Gli infortuni non cambiano nulla"

In vista del big match di domani contro il Modena al 'Barbera', Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia:

“Visti i risultati di oggi, rimanere al secondo posto è un grandissimo vantaggio - si legge su StadioNews -. La ciliegina sulla torta è stata La Spezia. Questa è l’ennesima partita di maturità, ma ci vorrà pazienza. Bisogna sfruttare il fattore campo. Affrontiamo una squadra forte. Domenica dopo domenica la nostra percezione di forza aumenta. Siamo pronti a fare una grande prestazione. Mi fido ciecamente dei miei giocatori. Li ho visti lavorare ad un ritmo infernale che dobbiamo avere anche domani. Sono contento di giocare con uno stadio pieno e con questa classifica".

Sugli infortuni e la condizione della squadra, poi, dice: "Non mi preoccupano. Finora ne abbiamo avuti pochissimo. Sono solo un’occasione per veder altro giocatori forti che avranno lo spazio che meritano. Chi giocherà al posto di Bani e Gyasi sarà all’altezza della gara. Nessun infortunio ci toglie nulla. La squadra ha giocato senza Ceccaroni e Bani a La Spezia e non abbiamo subito un tiro in porta. Abbiamo Beresynski che merita tanto spazio. Tutti giocatori già pronti. Stanno tutti veramente bene e lavorano al massimo. Se qualcuno non si allenasse bene sarebbe più facile fare la formazione. Mi dispiace per i tre che non entreranno. Vasic e Corona sono gli unici che non sono stati utilizzati ma saranno un valore aggiunto in futuro”.

L'attenzione si sposta sul Modena: "Se il Modena è lì vuol dire che merita quella classifica. Tra le sorprese a inizio anno inserivo proprio il Modena. Hanno un grande allenatore e non mi meraviglia vederli lì. Noi però ci sentiamo molto forti e avremo i 35mila che ci aiuteranno e spingeranno”.

Sulla questione portieri Inzaghi spiega: "Gomis domami sarà in panchina. Prossima settimana rientrerà Bardi. Abbiamo quattro portieri all’altezza e con intelligenza cercheremo di far tornare quelli che sono stati fuori al massimo livello. Avere quattro portieri del genere è una fortuna. Avremmo dovuto essere in tre ma poi questa questione la risolveremo a gennaio”.