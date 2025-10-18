Super Lig, Sané fa volare il Galatasaray: il Basaksehir si arrende 2-1, a segno Shomurodov
Il Galatasaray prosegue nel suo cammino estremamente positivo in Super Lig e si mantiene saldamente al comando della graduatoria vincendo 2-1 in trasferta contro il Basaksehir. A lanciare la squadra di Okan Buruk è una doppietta di Leroy Sane, che prima porta in vantaggio gli ospiti al 48' del primo tempo e poi si ripete al 62', siglando il raddoppio dopo il momentaneo pareggio di Eldor Shomurodov al 59'. Di seguito la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
1. Galatasaray 25 (9)
2. Trabzonspor 20 (9)
3. Goztepe 16 (8)
4. Fenerbahce 16 (8)
5. Gaziantep 14 (8)
6 Besiktas 13 (8)
7. Samsunspor 13 (8)
8. Konyaspor 11 (8)
9. Alanyaspor 10 (8)
10. Antalyaspor 10
11. Kasimpasa 9 (8)
12. Rizespor 8 (8)
13. Genclerbirligi 8 (9)
13. Kocaelispor 8 (9)
14. Basaksehir 6 (8)
16. Eyupspor 5 (8)
17. Kayserispor 5 (8)
18. Karagumruk 3 (8)