Torino, Baroni su Simeone: "Non solo per il calciatore, lo apprezzo perché è un uomo straordinario"

Il Torino batte un'altra big: 1-0 al Napoli nel segno del grande ex Giovanni Simeone. Nel post-partita a Marco Baroni, allenatore granata, viene chiesto un giudizio proprio sulla prestazione del Cholito: "L'ho sempre apprezzato, anche da avversario. Ce lo teniamo stretto, al di là del campo vedo un uomo straordinario che dà un esempio a tutti. Ora cresciamo tutti insieme, con questo valore di uomini e di professionisti si può fare qualcosa di importante"

Finalmente Adams e Simeone insieme...sta trovando gli equilibri?

"In settimana Ngonge non era stato benissimo, ho seguito le prestazioni di Adams in nazionale. Serviva la sua mobilità contro il Napoli, abbiamo creato e lui e Simeone si sono mossi bene. Il Napoli ha un palleggio importante, lo ha avuto anche contro il Milan, e sapevo che lo avrebbe avuto anche con noi: abbiamo fatto una partita più bassa, con compattezza e pressione sui ricevitori. Abbiamo fatto bene, nella ripresa c'era anche un po' di timore che però dobbiamo togliercelo. Non dobbiamo pensare solo di difendere negli ultimi 20 metri, è una crescita che faremo insieme"