Serie B, 8ª giornata: Spezia-Cesena 1-2, Mignani aggancia Frosinone e Monza
Colpo esterno del Cesena: al Picco la squadra di Mignani supera 1-2 lo Spezia di D'Angelo. Alla rete iniziale di Lapadula al 4' ha risposto la doppietta di Gianluca Frabotta che nel giro di 8 minuti ha ribaltato la gara già a fine primo tempo (andando a segno al 38' ed al primo minuto di recupero). Grazie a questa vittoria il Cesena si porta a quota a 14 punti, mentre lo Spezia rimane a 3 punti, all'ultimo posto in classifica.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Spezia-Cesena 1-2
4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14*
Cesena 14*
Monza 14*
Juve Stabia 13*
Venezia 12
Reggiana 12*
Avellino 12*
Carrarese 11*
Sudtirol 10*
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6*
Pescara 6*
Sampdoria 5*
Mantova 5*
Spezia 3*
* una partita in più