Fiorentina, Richardson alle prese con la lombalgia: ecco perché sarà out contro il Milan

La Fiorentina non avrà Amir Richardson domani sera contro il Milan. Stefano Pioli infatti non potrà contare sul centrocampista marocchino, che era già stato messo sul mercato in estate e che non ha ancora giocato neanche un minuto in questa stagione. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il giocatore è restato in Toscana a causa di una lombalgia, che gli impedisce di essere al meglio.

Tra i convocati invece figura regolarmente Moise Kean, che ha smaltito il problema alla caviglia che lo aveva costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Presenti anche tutti gli altri elementi che non erano al meglio come Dodo, Fazzini, Sohm e Pongracic. Pioli ha necessità di svoltare, altrimenti la classifica potrebbe davvero diventare troppo brutta per il valore e le ambizioni dei viola. Di seguito l'elenco completo dei calciatori che saranno a disposizione:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Dodò, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Sabiri, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmunsson, Kean, Piccoli.