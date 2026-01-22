Roma ai playoff di Europa League: 2-0 allo Stoccarda, doppietta di un super Pisilli
La Roma vince 2-0 contro lo Stoccarda nella partita valevole per la 7^ giornata di Fase campionato di Europa League e si assicura almeno la qualificazione al playoff. In una partita che segnava il ritorno all'Olimpico da spettatore di Totti, dopo circa 3 anni di assenza.
Il primo tempo comincia lento, il pressing delle due squadre finisce per annullarle a vicenda e per quasi mezz'ora non si calcia nemmeno in porta. La Roma occupa meglio il campo in avvio, arrivando un paio di volte a concludere con Soulé che però manca di precisione. Il primo dei due portieri a doversi sporcare i guanti è Svilar, pronto a fermare Leweling. A fine primo tempo emergono i giallorossi: Ferguson avvisa con una prima iniziativa, che anticipa l'1-0 firmato Pisilli. Inventa Soulé, che al 40' trova il giusto varco per premiare l'inserimento del centrocampista, il quale batte Nubel con un destro forte che si appoggia anche sul legno. Il capitano di serata Pellegrini avrebbe anche il pallone per raddoppiare, ma sbatte su Nubel. All'intervallo è 1-0.
La ripresa parte con passo più rapido rispetto all'avvio e già in pochi istanti si assiste a più di un'occasione da gol. Nei primi tre minuti Svilar mura Undav in uscita, mentre Soulé manca di precisione per arrotondare ulteriormente il bottino. Poco più tardi la Roma ringrazia poi il centravanti dello Stoccarda per la scarsa mira dimostrata sotto porta, dalle parti di Svilar. I tedeschi alzano il proprio baricentro in campo, arrivando con maggior continuità dalle parti del portiere di casa, che riesce però ad alzare il muro e a fermare le iniziative del club della città delle grandi macchine tedesche. In pieno recupero, poi, ecco il colpo del ko per la Roma, firmato ancora da Pisilli. Dopo Soulé, è un altro talento argentino come Dybala a liberarlo in area, il destro batte Nubel e porta al definitivo 2-0. Che significa certezza di qualificazione al playoff per i giallorossi.