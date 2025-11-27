Roma, arriva il Midtjylland: occhi su Franculino, obiettivo di mercato dei giallorossi

La Roma si prepara a una sfida che può pesare enormemente sul proprio percorso europeo. Oggi alle 18.45, allo Stadio Olimpico, i giallorossi ospitano il Midtjylland in un match che vale già tantissimo nella corsa alla qualificazione di Europa League. La squadra di Gasperini arriva all’appuntamento con l’obbligo di vincere, sia per raddrizzare una classifica complicata dalla doppia sconfitta interna contro Lille e Viktoria Plzen, sia per ritrovare il sorriso in un Olimpico che in Europa non è ancora stato un alleato.

Roma-Midtjylland, giallorossi con obbligo di vincere contro la sorpresa di questa Europa League

Di fronte ci sarà il Midtjylland, autentica rivelazione di questa League Phase. I danesi guidano la classifica a punteggio pieno, mostrando un calcio che unisce fisicità e aggressività a tecnica e qualità. Lo stesso Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia, ha messo in guardia ambiente e squadra, sottolineando la crescita esponenziale del movimento scandinavo e ridimensionando il presunto gap con le italiane: “Non c’è più tutta questa differenza con le italiane rispetto al passato”, ha spiegato il tecnico, ricordando quanto la gara sia importante e insidiosa, al punto da non permettere distrazioni in vista del big match di domenica contro il Napoli.

Roma-Midtjylland, occhi su Franculino: l’obiettivo di mercato dei giallorossi che vale 40 milioni e cercato dal Bayern Monaco

Tra i protagonisti più attesi c’è senza dubbio Franculino, punta di diamante del Midtjylland: 19 gol in 27 partite stagionali, trascinatore assoluto della squadra di Tullberg. La Roma lo segue da tempo e lo considera come un possibile rinforzo per l’attacco, ma il suo nome è diventato uno dei più caldi del mercato europeo. Il club danese lo valuta tra i 30 e i 40 milioni e la concorrenza è sempre più fitta: il Bayern Monaco è in pole position avendo già intavolato i primi contatti per la trattativa, poi Fenerbahce, Borussia Dortmund e diversi club della Premier League.

All’Olimpico gli occhi saranno tutti su di lui. E se da una parte la Roma deve fermarlo per rilanciare il proprio cammino europeo, dall’altra ha l’occasione per osservarlo da vicino in vista del futuro.