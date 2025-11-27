Latina, Bruno: "Porro ha deciso di andare in porta, ho assecondato la sua scelta"

Dopo il successo ai calci di rigore contro l'Arezzo, il tecnico del Latina Alessandro Bruno ha commentato in sala stampa: "Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra molto forte e allenata bene. Noi volevamo fare bella figura, ci tenevamo al passaggio del turno. Ci è andata bene e sono contento, anche per come è arrivata la qualificazione. E sono contento anche per chi aveva giocato di meno fin qui.

A inizio stagione avevamo detto che volevamo arrivare lontani in Coppa e direi che ce l’abbiamo fatta, siamo ai quarti. Ma adesso testa a domenica e al campionato: se avremo lo stesso atteggiamento sicuramente otterremo un risultato positivo".

Il mister nerazzurro ha commentato poi la scelta di Porro di andare in porta dopo l’espulsione dell'estremo difensore: "Stavamo decidendo, in quel momento lì ha deciso di prendere i guanti. Ho assecondato la sua scelta perché è molto elastico, ha tanta forza esplosiva ed era quello che più di tutti poteva andare in porta. Sono contento per lui visto che arriva da una settimana particolare dopo lo scontro duro con Cicerelli. C’è rimasto molto male per le offese ricevute sui social: è vero che l’entrata è stata dura ma parliamo di un ragazzo perbene".