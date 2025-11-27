Rimini verso l'esclusione. La Torres avrebbe disdetto l'albergo e attende il rinvio della gara

Il Rimini è ormai a un passo dalla sparizione dopo che nella giornata di ieri la cordata di di Nicola Di Matteo e Daniele Ferro ha fatto un passo indietro visto che le quote sequestrate non sono state sbloccate dal Tribunale, una mossa che ha portato l'attuale proprietà - la Bulding Company - a fare rischista di liquidazione volontaria in tribunale.

La squadra dunque va verso l'esclusione dal campionato che potrebbe arrivare già in questo fine settimana. Come riferito da Tuttoc.com infatti la Torres, che dovrebbe giocare allo Stadio Neri domenica alle ore 12:30, avrebbe già disdetto l'albergo attendendo dunque solo il rinvio della partita da parte della Lega Pro. Un primo passo verso la revoca dell'affiliazione alla FIGC come prescritto dall'articolo 16.5 delle NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC) che recita: “Decadenza e revoca dell'affiliazione”, dice che "il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91".

Si tratta di un epilogo doloroso, per lo sport di Rimini e per tutta la città, - ha spiegato ieri il sindaco romagnolo Jamil Sadegholvaad- ma purtroppo non inaspettato viste le incredibili e vergognose vicende societarie che ormai si susseguono da molti mesi. Siamo già in contatto con le Istituzioni calcistiche preposte per la gestione di questa fase transitoria”.