Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"

Jesper Fredberg, così come tutti i tifosi blucerchiati, si immaginava un percorso diverso della Sampdoria. Il CEO dell'area sportiva ha così parlato nel corso di un'intervista con la carta stampata: "Quando dissi a fine mercato che avevamo acquistato giocatori affamati - riporta l'edizione genovese de La Repubblica - ci credevo per davvero. E onestamente lo penso ancora: per me la squadra è valida anche se sul mercato di gennaio sarà rinforzata".

Per quanto riguarda il budget a disposizione non spiega a quanto ammonti per motivi di strategia ma "ciò che ha messo a disposizione la proprietà è una cifra importante, si può attaccare il mercato, essere aggressivi. L’ideale sarebbe avere dei rinforzi pesanti già con l’Avellino, nella prima partita subito dopo la sosta, al tempo stesso però non possiamo permetterci di sbagliare".

E parlando degli algoritmi sottolinea come "i dati da soli non comprano giocatori. Mai. Aiutano a non sbagliare, è diverso. Noi individuiamo i rinforzi, non solo io, Andrea Mancini, con cui sono in perfetta sintonia, Invernizzi, andiamo a vederli, puntiamo a conoscerli, per capire non solo le doti tecniche, ma pure la loro capacità di adattamento. Tiriamo giù un profilo completo, al quale, poi aggiungiamo l’algoritmo. Tutti usano i dati, sarebbe assurdo non farlo. Ma è un supporto, non la linea guida".