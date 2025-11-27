Mantova, Ruocco: "Possanzini è un grande allenatore. Ora gioco più leggero e faccio gol"

Il centrocampista offensivo del Mantova Francesco Ruocco intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo momento d’oro con quattro gol nelle ultime cinque giornate di campionato che hanno permesso alla squadra lombarda di rialzarsi in classifica e a mister Davide Possanzini di salvare la panchina: “Qui c’è un gruppo fantastico, unito, non c’è malizia e ci vediamo anche fuori dal campo. Abbiamo un grande allenatore, Possanzini, che è il migliore che ho avuto. - spiega Ruocco – Gran persona, se c’è un problema lui c’è. Siamo felici di averlo ancora con noi”.

Spazio poi alle sue caratteristiche e al suo ruolo: “Il mister mi fa giocare come esterno a sinistra col piede invertito. Il primo anno non riuscivo a fare quello che dovevo, oggi gioco leggero e faccio gol, questa è la differenza”.

Il trequartista poi rivela il suo sogno di giocare in Serie A un giorno e magari vestire la maglia di quel Napoli che segue sempre soprattutto in Champions League e dove ora gioca il suo amico Lorenzo Lucca. Ma senza fretta - visto anche il contratto in scadenza nel 2028 -, perché prima c’è una salvezza in Serie B da conquistare con la maglia dei virigiliani.