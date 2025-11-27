Farioli può fare 100 (o 99?) oggi contro il suo ex Nizza. Che differenza rispetto a due anni fa

184 partite giocate, 99 vinte, 39 pareggi e 46 sconfitte. È il ruolino di Francesco Farioli, tecnico del Porto, che stasera affronta il suo passato. Perché di fronte c'è il Nizza, il club da cui ha spiccato il volo, seppur con un po' di fortuna. Perché era sì nella short list dei provenzali nell'estate 2023, senza però essere il principale nome. Li ha convinti con la forza delle idee e dell'innovazione, vista sia all'ombra del Negresco, sia ad Amsterdam nella scorsa stagione. Se l'Ajax non funziona tanto bene, anche in rossonero le cose non sono molto migliori: nono posto in classifica e Franck Haise che è stato messo nel mirino per il suo modo di comunicare con i calciatori.

Non benissimo, insomma. Quindi stasera Farioli può fare cento, anche se gli esperti sono divisi a causa di un pareggio in Coppa di Francia contro l'Auxerre, con passaggio del turno solamente ai rigori. Poco cambia, va detto che il suo Porto sta volando anche per punti fatti: 2.59 di media, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Con l'Ajax, un anno fa, era a 2.09.

Insomma, un ruolino che varrebbe una big, non arrivata solamente per il finale di campionato scorso in Eredivisie. Dovesse continuare così, ecco che le porte di una top d'Europa si schiuderanno a breve.