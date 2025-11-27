Roma, arriva il Midtjylland. Leggo in prima pagina: "Gasp ritrova Dybala e Bailey"

"Roma, arriva il Midtyjlland. Gasp ritrova Dybala e Bailey". Titola così in prima pagina il quotidiano Leggo, che si concentra sul prossimo impegno di Europa League dei giallorossi. I capitolini alle 18.45 ospiteranno la capolista di questa prima fase, che ha raccolto quattro vittorie consecutive in altrettante uscite. Un ruolino di marcia importante per i danesi, che la Roma vorrà bloccare puntando al secondo successo di fila dopo quello ottenuto in Scozia contro i Rangers.

Tra le buone notizie in casa Roma c'è quella del recupero di Dybala e Bailey, che torneranno a disposizione di Gasperini al pari di Mario Hermoso. Salvo clamorose sorprese però sia i due attaccanti sia il difensore partiranno dalla panchina. L'entusiasmo però è parecchio in casa Roma anche perché una vittoria consentirebbe ai giallorossi di portarsi a quota 9 e avvicinare la zona ottavi di finale.

La Roma inoltre vorrà regalare la prima gioia stagionale ai tifosi giallorossi, che quest'anno hanno assistito soltanto a delle sconfitte in casa: 0-1 contro il Lille alla seconda giornata e 1-2 contro il Viktoria Plzen al quarto turno. Una tendenza da invertire per puntare a grandi traguardi europei e raggiungere una posizione di vertice proprio come in Serie A, dove nel weekend la Roma è attesa dallo scontro diretto con il Napoli di Conte.