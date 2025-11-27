Inter, Bonny amaro: "Potevamo fare di più per ottenere i tre punti. Ora pensiamo al Pisa"
Protagonista di una gara che lo ha visto tra i migliori in campo, anche grazie al triangolo con cui ha mandato in porta Zielinski per il momentaneo gol del pareggio, Ange Yoann Bonny si è presentato ai microfoni di Inter TV per analizzare la prima sconfitta subita in Champions League, arrivata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid grazie alla rete beffa nel finale realizzata da José Maria Gimenez.
Queste le parole del francese: "Oggi fa male questo risultato, ci mancava poco per uscire con un risultato positivo e restare imbattuti. Si poteva fare di più per portare i tre punti a casa, cerchiamo di fare tutto per la squadra, ma evidentemente dobbiamo dare ancora di più. Ora c’è il Pisa, dobbiamo prenderci i tre punti, si gioca ogni tre giorni e non c’è tempo di abbassare la testa”.
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina (13' st Pubill), Gimenez, Hancko, Ruggeri (23' st Sorloth); G. Simeone, Barrios, Cardoso (14' st Koke), Gallagher (14' st Nico Gonzalez); Julian Alvarez, Baena (23' st Griezmann). A disp.: Esquivel, De Luis, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Galan, Raspadori. All.: D. Simeone
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski (20' st Sucic), Dimarco (35' st Luis Henrique); Lautaro Martinez, Bonny (20' st Thuram). A disp.:J. Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito. All.: Chivu
Arbitro: Letexier (Francia)
Marcatori: 9' Julian Alvarez (A), 9' st Zielinski (I), 45'+3' st Gimenez (A)
Ammoniti: Dimarco (I)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30