Roma, arriva l'ok della proprietà: a gennaio sarà caccia a un centravanti di alto livello

La Roma ha le idee chiare in vista del mercato di gennaio. La proprietà Friedkin ha dato il via libera definitivo per un investimento importante nel reparto offensivo, aprendo di fatto la caccia al nuovo centravanti giallorosso. Un segnale forte, che certifica la volontà del club di intervenire in maniera decisa per alzare la qualità della rosa nella seconda parte di stagione.

Come riferito dal portale LaRoma24, la dirigenza ha ricevuto l’ok al budget necessario per assicurarsi un attaccante di livello elevato, paragonabile per valore tecnico ed economico a profili come Joshua Zirkzee, uno dei nomi più ambiti della scorsa estate e nel mirino anche per la sessione invernale. La proprietà, dunque, garantirà la copertura finanziaria dell’operazione, indipendentemente dalla formula del trasferimento: sia il prestito che l’acquisto definitivo restano percorribili, lasciando a Frederic Massara piena libertà di manovra nelle trattative.

L’obiettivo è chiaro: regalare a Gasperini un riferimento offensivo di primo piano, capace di incidere immediatamente e di rilanciare un reparto che, complici cali e infortuni, ha mostrato limiti evidenti nell’ultimo periodo. Con il via libera dei Friedkin, il lavoro della Roma entra ufficialmente nel vivo. Il mercato deve ancora aprire, ma la Roma si presenta già in prima fila: il centravanti del futuro (e del presente) è ora una priorità assoluta.