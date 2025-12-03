Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Thermes: il cordoglio della Roma
Il mondo del calcio piange Maurizio Thermes, ex centrocampista con un passato fra le altre con la maglia della Roma fra il 1958 ed il 1960. Proprio il club giallorosso sui canali social ha voluto salutare il suo ex tesserato nel giorno della sua morte avvenuta a 86 anni:
"L'AS Roma piange la scomparsa di Maurizio Thermes, che vestì la nostra maglia tra il 1958 e il 1960.
Il Club si stringe al dolore della famiglia".
