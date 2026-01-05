Roma, arriva la proprietà: i Friedkin attesi nella Capitale. Sarà sprint sul mercato?

Non è tempo di attese né di mezze misure. Con l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Roma entra in una fase chiave della stagione e Gian Piero Gasperini ha già tracciato la rotta. Il tecnico giallorosso ha individuato con chiarezza le priorità per affrontare la seconda parte dell’annata con maggiore solidità e profondità: servono rinforzi mirati, in più reparti.



Il primo fronte riguarda l’attacco. I profili che scaldano maggiormente le idee a Trigoria sono quelli di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, due soluzioni diverse ma accomunate dalla capacità di garantire qualità, mobilità e gol a un reparto che Gasperini vuole più incisivo e continuo. Non solo offensiva, però. L’allenatore ha chiesto anche un intervento deciso in difesa, con l’inserimento di un centrale che possa adattarsi ai suoi principi tattici. In cima alla lista dei candidati figurano Radu Dragusin, Denis Vavro e Jayden Oosterwolde, tutti profili valutati per caratteristiche fisiche e duttilità.

In questo contesto, la società è pronta a fare la sua parte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, Dan e Ryan Friedkin sono attesi nelle prossime ore nella Capitale. La loro presenza servirà a testimoniare vicinanza e sostegno sia a Gasperini sia al direttore sportivo Frederic Massara, proprio nel momento più delicato e strategico del mercato.