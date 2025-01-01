Napoli, Conte e la necessità di ruotare: pochi ricambi e torna un ex inamovibile

"Siamo arrivati un po' cotti". Il post-partita di Lisbona di Antonio Conte è a tutti gli effetti un campanello d'allarme anche per la trasferta di domani sul campo dell'Udinese, tra le formazioni più fisiche ed intense del nostro campionato. Il tecnico del Napoli avrebbe necessità di ruotare, di spezzare il numero di gare di fila ogni tre giorni di molti elementi dell'organico, a partire da quelli con uno storico di infortuni più lungo, ma si ritrova con una rosa già corta a causa di infortuni piuttosto lunghi e soprattutto a centrocampo con gli uomini contati.

Un recupero ed un altro stop

Ad Udine tornerà tra i convocati Miguel Gutierrez con l'obiettivo di giocare uno spezzone. Un recupero importante sull'out mancino, da laterale nell'attuale 3-4-3 ma chissà se anche in posizione più avanzata, seppur con caratteristiche diverse, considerando la sua qualità che spesso ha fatto balenare persino l'idea di un adattamento da mezzala col vecchio sistema. Per un giocatore che rientra, Conte però rischia di perderne un altro: Juan Jesus ha rimediato una botta al polpaccio e non dovrebbe essere rischiato. Il brasiliano poteva rappresentare un cambio a Buongiorno ad Udine, ma si andrà probabilmente con la solita linea a tre.

Conte con due o, al massimo, tre cambi

Il Napoli ad oggi non ha molte rotazioni, come detto, ma Conte dovrebbe sfruttare quelle poche a disposizione considerando il grido d'allarme a Lisbona. E' pronto a tornare titolare Spinazzola, opzione su entrambe le corsie, ma che dovrebbe far rifiatare Olivera. In attacco il grande escluso di queste cinque gare tra campionato e Champions, passato da inamovibile ad alternativa, Matteo Politano, dovrebbe tornare titolare (al posto di Lang con Neres a sinistra, l'opzione più accreditata) mentre il terzo cambio - tutto da verificare - potrebbe essere Vergara per un Elmas chiamato agli straordinari nell'ultimo periodo. Per il ritorno di Lobotka c'è ancora da aspettare una settimana.