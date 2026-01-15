Roma, attacco rivoluzionato: dopo Vaz, c’è Malen. Ma con Zirkzee non è finita

Dopo Robinio Vaz, Gian Piero Gasperini può finalmente abbracciare anche Donyell Malen. L’attaccante olandese è atterrato all’aeroporto di Ciampino intorno alle 21:50 di ieri sera con un volo privato proveniente da Birmingham, inizialmente schedulato per le 21:00. Come da tradizione, non è mancato il caloroso benvenuto del popolo romanista: ad attendere l’ex Borussia Dortmund c’erano circa cinquanta tifosi giallorossi, entusiasti di accogliere il nuovo rinforzo offensivo. Prime foto, primi autografi e anche il primo “Forza Roma”: è iniziata così l’avventura nella Capitale di Malen. In mattinata, il classe 1999 si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di raggiungere il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria per la firma sul contratto.

Malen arriva dall’Aston Villa con la formula di un prestito oneroso da due milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, condizionato alla qualificazione della Roma in Europa League o Champions League. Un’operazione che ha permesso al direttore sportivo Frederic Massara di superare la concorrenza dell’Atletico Madrid: il club capitolino, infatti, ha sempre mantenuto un discreto vantaggio sui Colchoneros grazie alle garanzie fornite sia ai Villans sia al giocatore. In questa prima parte di stagione, Malen ha confermato il proprio valore, mettendo a referto 7 gol segnati in 29 presenze complessive: numeri che aumentano le sue possibilità di esordire già nella trasferta di domenica contro il Torino.

Robinio Vaz c’è, Malen anche. Eppure, la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il grande obiettivo per completare la rivoluzione offensiva resta Joshua Zirkzee. I contatti per sbloccare la trattativa proseguono senza sosta e l’ex Bologna continua a spingere per trovare maggiore minutaggio sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il suo eventuale arrivo rappresenterebbe la vera ciliegina sulla torta del mercato di gennaio: Vaz è un talento da far crescere in tranquillità; Malen è il jolly capace di agire sia da centravanti che da seconda punta. Zirkzee, invece, sarebbe il riferimento offensivo ideale, pronto a garantire gol e assist a una squadra chiamata a cambiare marcia in avanti. Gasperini lo sa bene, motivo per cui la Roma insisterà fino all’ultimo per riportare il classe 2001 in Serie A, in attesa di comprendere le reali intenzioni dei Red Devils.