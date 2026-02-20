Roma, attenta al giallo con la Cremonese: tre colonne di Gasp a rischio per la Juve
Domenica 22 febbraio alle 20.45, la Roma tornerà allo Stadio Olimpico, ospitando la Cremonese in un match che arriva a soli sette giorni dallo scontro diretto per la Champions League contro la Juventus. Una gara delicata, in cui la squadra di Gian Piero Gasperini dovrà conquistare tre punti pesantissimi senza però compromettere la disponibilità dei propri uomini chiave per il big match successivo.
Il problema principale riguarda i diffidati: tre pedine fondamentali rischiano infatti di saltare la sfida contro i bianconeri se dovessero ricevere un cartellino giallo. Gianluca Mancini ed Evan Ndicka guideranno la difesa capitolina contro la squadra di Davide Nicola, dovendo fare molta attenzione a evitare sanzioni che li priverebbero di uno dei match più delicati della stagione. Contro Yildiz e compagni, Gasperini avrà massimo bisogno dei propri leader difensivi.
Inoltre, ci sarà da monitorare anche la situazione Wesley, uno dei migliori calciatori nella prima parte di stagione e anch’egli nella lista dei diffidati. La sua presenza per domenica, però, è in dubbio a causa del trauma contusivo alla caviglia rimediato contro il Napoli, fattore che aumenta ancor di più l’incertezza sulle scelte del tecnico di Grugliasco.
Obbligo di vincere, ma anche attenzione nella gestione dei calciatori: il match contro la Cremonese, con vista Juventus, rappresenta una tappa tanto cruciale quanto delicata per il cammino della Roma. Servirà quindi la massima concentrazione.
