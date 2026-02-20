Niente sconti a Roma e Lazio, Corriere di Roma: "Trasferte vietate ai tifosi"

Niente sconti: trasferte vietate ai tifosi" scrive il Corriere di Roma in apertura quest'oggi. Respinto il ricorso al Tar da parte delle associazioni dei tifosi romanisti: il divieto di trasferta deciso dal Viminale fino al termine della stagione rimane dopo gli scontri in autostrada fra ultrà giallorossi e della Fiorentina.

Anche per i laziali, che non si sono opposti al provvedimento dopo la guerriglia sulle corsie con i napoletani. Unica concessione dei giudici ai supporters giallorossi che vivono fuori provincia, ma anche nel Lazio. A pagare sono tuttavia sono famiglie e tifosi pacifici.

I tifosi di Roma e Lazio non ci stanno. La decisione del Tar viene definita "iniqua" e "sproporzionata", perché "colpisce la collettività e non tiene conto della responsabilità individuale": questo è il pensiero delle associazioni dei supporter.