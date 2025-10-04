Roma, a Firenze torna Dybala. La Repubblica (ed. Roma): "Certezze in campo"
TUTTO mercato WEB
"Dybala, certezze in campo". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla trasferta di Firenze in programma domani. Il etnico giallorosso dovrebbe recuperare Paulo Dybala dal primo minuto per un match importante specialmente dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di Europa League contro il Lille.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
4 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women