Roma, avvio di stagione da leader per Cristante: Gattuso lo richiama e il club prepara il rinnovo

Bryan Cristante è sempre più il simbolo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo anni in cui è stato il punto di riferimento del centrocampo giallorosso, l’estate ha portato con sé un cambio di gerarchie che lo ha visto prima vicecapitano, poi capitano a tutti gli effetti. Un ruolo che Cristante sta onorando con prestazioni di altissimo livello: a Glasgow, nella vittoria europea contro i Rangers, è stato tra i migliori in campo, ma quella scozzese è solo l’ultima prova di un inizio di stagione più che positivo.

Cristante ha infatti preso parte a 13 delle 14 partite giocate dalla Roma tra campionato ed Europa League, per un totale di 1.022 minuti in campo. L’unica gara saltata è stata la sconfitta contro il Viktoria Plzen, a conferma di quanto sia imprescindibile per Gasperini. Non solo presenza, ma anche sostanza: è lui l’unico mediano ad aver trovato la via del gol in questa stagione, con la rete del momentaneo 1-1 a Firenze che ha aperto la rimonta giallorossa contro la Fiorentina.

Utilizzato da mediano o anche da trequartista, Cristante si sta confermando fondamentale nello scacchiere giallorosso, ritrovando con Gasperini quel feeling tecnico e tattico che già lo aveva esaltato ai tempi dell’Atalanta nella stagione 2017/2018.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche al di fuori di Trigoria. Gennaro Gattuso lo ha convocato per gli ultimi impegni della Nazionale nelle qualificazioni mondiali contro Moldavia e Norvegia, confermando la fiducia in un giocatore che non ruba l’occhio ma a cui è davvero difficile rinunciare. Nel frattempo, la Roma lavora al rinnovo del suo contratto - attualmente in scadenza il 30 giugno 2027 - per blindare il suo capitano e affidargli la fascia anche per il futuro. La volontà di entrambe le parti è chiara: andare avanti insieme.