Roma, Baldanzi al 45': "Siamo passati in vantaggio, adesso avanti così"
TUTTO mercato WEB
Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato così durante l'intervallo della sfida contro la Fiorentina che la squadra di Gasperini sta vincendo per 2-1: "È una partita difficile, su un campo difficile. Siamo andati in vantaggio e dobbiamo proseguire così, per portare a casa i tre punti. Dobbiamo lottare, conta il gruppo e portare a casa i tre punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile