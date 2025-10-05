Roma, Baldanzi al 45': "Siamo passati in vantaggio, adesso avanti così"

Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato così durante l'intervallo della sfida contro la Fiorentina che la squadra di Gasperini sta vincendo per 2-1: "È una partita difficile, su un campo difficile. Siamo andati in vantaggio e dobbiamo proseguire così, per portare a casa i tre punti. Dobbiamo lottare, conta il gruppo e portare a casa i tre punti".