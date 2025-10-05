Roma, Soulé: "Vittoria importantissima, era fondamentale rialzarsi"

Matias Soulé, attaccante della Roma e autore di uno dei due gol che hanno permesso ai giallorossi di vincere contro la Fiorentina, ha parlato così al termine della gara ai microfoni di Dazn: "La vittoria è molto importante, sopratutto dopo quello successo in Europa. Era fondamentale rialzarsi e adesso ci aspettano due settimane per lavorare sugli aspetti da migliorare. Vogliamo provare a vincere tutte le partite, ma dobbiamo guardare partita dopo partita "