Roma, Soulé: "Vittoria importantissima, era fondamentale rialzarsi"
Matias Soulé, attaccante della Roma e autore di uno dei due gol che hanno permesso ai giallorossi di vincere contro la Fiorentina, ha parlato così al termine della gara ai microfoni di Dazn: "La vittoria è molto importante, sopratutto dopo quello successo in Europa. Era fondamentale rialzarsi e adesso ci aspettano due settimane per lavorare sugli aspetti da migliorare. Vogliamo provare a vincere tutte le partite, ma dobbiamo guardare partita dopo partita "
