Roma, Baldanzi: "Dovevamo tornare a vincere all'Olimpico, il nostro pubblico se lo merita"

Entrato in campo sul finire di primo tempo al posto dell'infortunato Dovbyk, Tommasio Baldanzi ha disputato un'ottima partita. Il fantasista giallorosso, intervenuto ai canali ufficiali della società, ha commentato: "È importante vincere per restare lassù - sottolinea Vocegiallorossa.it - perché per stare lassù bisogna vincere sempre, e quindi siamo felici e ci godiamo questa serata",

Una serata anche con il pubblico, una serata da primi in classifica: insomma, è una cosa che fa piacere.

"Sicuramente dovevamo tornare a vincere all’Olimpico, perché questo pubblico si merita ogni domenica una vittoria. Ultimamente non ci eravamo riusciti, ma oggi sì, e siamo felici".