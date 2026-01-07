TMW Prima un acquisto, poi eventualmente la cessione di Baldanzi: ecco la strategia della Roma

La Fiorentina continua a insistere per provare a portare in Toscana Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TMW, i viola gradirebbero inserire nella rosa il calciatore di proprietà della Roma, ma le parti non sono ancora vicine a un accordo. Non manca però la concorrenza perché le squadre interessate al classe 2003 sono tante, tra cui il Genoa e l'Hellas Verona. A oggi nessuna è in netto vantaggio sulle altre.

Una decisione non è stata presa, soprattutto perché i giallorossi non hanno ancora acquistato un calciatore nel reparto offensivo. Questa condizione è necessaria affinché possa avvenire una cessione dell'ex Empoli, considerato comunque importante da Gian Piero Gasperini, malgrado non abbia avuto tantissimo spazio. La società è aperta a valutare proposte per il 22enne, ma non lo regalerà.

Baldanzi è ancora alle prese con un infortunio al retto femorale destro, ma le sue condizioni sono in miglioramento e presto potrà tornare in campo. Da parte del calciatore c'è tanta voglia di mettere in mostra le sue qualità ed è chiaro che per farlo l'ideale sarebbe giocare con continuità. Finora ha collezionato 10 presenze e un gol in stagione per un totale di 383 minuti sul terreno di gioco, tutti in Serie A, visto che non è stato inserito in lista UEFA.