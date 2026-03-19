Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini ancora fuori, c'è El Shaarawy
Sono ufficiali le formazioni del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che alle ore 21 vedrà la Roma ricevere la visita del Bologna all'Olimpico dopo il pareggio per 1-1 dell'andata.
Queste le scelte di mister Gasperini e Italiano: da una parte Koné viene schierato titolare seppur non al meglio, mentre El Shaarawy rimpiazza Pellegrini con Pisilli alle spalle di Malen; sul fronte opposto, Ravaglia sostituisce l'infortunato Skorupski e Vitik viene confermato in difesa nonostante il recupero di Heggem.
Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.