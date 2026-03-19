Come cambia la Cremonese con Giampaolo: "Dovrò lavorare su due-tre concetti"

Marco Giampaolo si è presentato ufficialmente quale nuovo allenatore della Cremonese, nelle scorse ore. E tra i temi chiesti al neo tecnico grigiorosso, anche quello su quali cambiamenti di natura tattica si appresti ad apportare nel contesto del presente dei lombardi.

Su che Cremonese ci sarà da attendersi con Giampaolo, ha così risposto l'allenatore: "Il tempo è tiranno, quello di ieri è stato un allenamento di gestione dei carichi e poi ho avuto a disposizione la sessione di oggi e avrò quella di domani. Dovrò essere bravo a lavorare su due-tre concetti, è fondamentale dare informazioni ai giocatori senza però perdere di vista le cose essenziali. Il resto va messo dai calciatori con l’attaccamento di cui parlavo prima: si gioca sempre undici contro undici, ma il resto è spirito e motivazione. Voglio una squadra che non abbassi mai la testa e giochi sempre le partite, altrimenti si perde due volte: per il risultato e per non aver provato a giocare. Se dovessi cambiare qualcosa dovrò farlo nel rispetto delle caratteristiche dei miei calciatori".

Quindi Giampaolo racconta anche in quali condizioni abbia trovato la Cremonese, a livello mentale ma anche fisico: "L’aspetto fisico è sempre subordinato a quello mentale. Quando la testa è pesante lo sono anche le gambe, e si arriva secondi rispetto agli avversari. Dal punto di vista mentale la squadra è stata intraprendente nei confronti delle mie proposte, ma si porta dietro una serie di partite nelle quali non è riuscita a fare risultato e questo toglie certezze. Ai ragazzi ho chiesto di giocare le partite e coraggio: non mi interessa se si sbaglia".

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