"Chiamatelo": Udinese, l'appello social di Kabasele per Zaniolo in Nazionale

"È stata una partita tosta, maschia, dura, ma alla fine l'abbiamo portata a casa da squadra matura e solida! Che grande serata! Che grande vittoria! Per noi e per tutti voi che ci state sempre affianco! Forza Udinese": questa tutta la gioia di Nicolò Zaniolo, espressa in un post dal proprio profilo Instagram. I friulani hanno superato 2-0 il Genoa allo stadio Luigi Ferraris ieri sera.

Le reti hanno portato la firma di Ekkelenkamp e Davis, ma il fantasista italiano ha messo a segno un assist ed in generale un'altra ottima prestazione. Il tutto nel giorno in cui sono state diramate le convocazioni dei giocatori che proveranno a portare l'Italia al prossimo Mondiale, che si giocherà in estate fra Stati Uniti, Canada e Messico.

In quella lista non è riuscito a rientrare Zaniolo, cosa che ha suscitato qualche critica al commissario tecnico Gennaro Gattuso. Ed anche l'appello di compagni squadra, come Kabasele. Che è stato fra coloro che hanno commentato il suo post su Instagram con riferimento alla mancata convocazione: "Chiamatelo", ha scritto Kabasele, accompagnando l'appello con una bandiera dell'Italia, dunque un riferimento abbastanza chiaro. Le scelte intanto sono state prese: Zaniolo ai playoff non ci sarà e dunque dovrà fare altri assist e gol per convincere Gattuso a chiamarlo in futuro, sperando che l'Italia faccia il suo dovere.