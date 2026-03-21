Cesena, Cole: "Orgoglioso dei calciatori, hanno risposto benissimo. Dobbiamo continuare così"

Il tecnico del Cesena Ashley Cole è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catanzaro vinta dai suoi per 3-1. Di seguito le sue parole riportate da Corriereromagna.it:

"Sono consapevole di quanto fosse importante il risultato. Ho provato bellissime sensazioni dentro lo stadio. I ragazzi, poi, hanno fatto una gara eccezionale e hanno risposto alle mie richieste. Dobbiamo continuare così. Sicuramente mi sono reso conto che servivano energia e fiducia. E l’ingresso di Cerri e Olivieri voleva portare tutto questo. Ma comunque all’intervallo ho detto ai ragazzi che avremmo dovuto reagire come gruppo. Loro sono entrati e hanno risposto benissimo. Hanno capito che per andare oltre i nostri limiti serve sempre il gruppo. Ho visto cambiamenti nella mentalità e nell’approccio alla gara. Sono orgoglioso dei giocatori".