Atalanta-Verona, i convocati di Sammarco: rientrano Bernede e Slotsager, out in 4
Il Verona si prepara in vista della sfida contro l'Atalanta, in programma domenica alle 15, a Bergamo. Per l'occasione, come preannunciato in conferenza stampa, il tecnico gialloblu Paolo Sammarco recupera due giocatori dall'infermeria.
Si tratta di Tobias Slotsager nel reparto difensivo e di Antoine Bernede a centrocampo. Nessuna sorpresa in negativo, questa volta. Ancora fuori Bradaric, che potrebbe rientrare dopo la sosta, così come Lovric. Fermi ai box anche Bella-Kotchap e ovviamente Serdar.
I convocati del Verona per la sfida all'Atalanta:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Lirola, Oyegoke, Frese, Edmundsson, Valentini, Nelsson, Belghali, Fallou, Slotsager.
Centrocampisti: Suslov, Gagliardini, Harroui, Akpa-Akpro, Niasse, Al-Musrati, Bernede.
Attaccanti: Sarr, Orban Bowie, Mosquera, Isaac