Ferrara: "Modric è un po' il papà di tutti. È anche merito suo se il Milan ha la miglior difesa"

L'ex difensore Ciro Ferrara, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così di Luka Modric e del suo impatto incredibile col mondo Milan: "Secondo me i dirigenti del Milan se lo aspettavano così, se devo essere sincero. Sai di prendere un grandissimo campione, l’hai messo immediatamente al centro del progetto... Certo, un progetto non a lunga scadenza, ma Modric è oggettivamente un giocatore che fa differenza, che ha condiviso lo spogliatoio con grandissimi giocatori e sa benissimo come si gestisce in quel ruolo. Modric è un po’ il papà di tutti.

I dirigenti rossoneri erano perfettamente coscienti che potesse rendere in questa maniera. Dai numeri si vede che spicca nei recuperi: ha l’intelligenza di capire come posizionarsi in fase difensiva. Il Milan ha la difesa migliore del campionato… Ci sarà un motivo".