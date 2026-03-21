Palermo, Inzaghi: "Non abbiamo mai mollato, la mentalità è quella giusta"

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Padova, vinta nonostante l'inferiorità numerica grazie ad un gol realizzato dal capitano Bani nel recupero.

"Vincere questo tipo di partite è una grande soddisfazione - riporta TuttoPalermo.net -, perché non abbiamo mai mollato. Oggi sarei stato contento anche del pareggio l’atteggiamento è stato quello giusto anche dopo l’espulsione. Abbiamo difeso con voglia e forza, e siamo stati premiati perché nel finale non abbiamo buttato via nessun pallone ma abbiamo cercato di ripartire e trovare le vie giuste per arrivare al gol.

L'allenatore ha commentato inoltre l'impatto dei giocatori subentrati a gara in corso:

"I cambi sono stati davvero importanti, i ragazzi sono entrati con motivazione ed è anche merito loro se abbiamo portato a casa i tre punti. Ora arriva la sosta e poi ci prepareremo per queste sei finali. La mentalità è quella giusta e spero di riportare in alto questa società".