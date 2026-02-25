Il fisioterapista spiega la pubalgia di Soulé: "Giocando tanto è normale essere più esposti"

La Roma attende Matias Soulé. L'attaccante della Roma è alla prese con una fastidiosa pubalgia e spera di ritornare il più presto possibile. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha intervistato Fabio Conta, il fisioterapista che per anni si è preso cura di Vincenzo Montella, anche alle prese con lo stesso problema dell'argentino. Innanzitutto ha spiegato come ha sempre trattato questa situazione:

"Io ho sempre utilizzato tecniche manuali, non solo manipolazioni o massaggi, ma stimolazioni che prevedono la partecipazione attiva del paziente mediante esercizi sul lettino che richiamano il sistema nervoso ad allenare la coordinazione. Una gamba spinge da una parte e una dall’altra, ad esempio, per simulare il tiro. Questi esercizi saranno sempre più complessi ma via via verranno svolti con maggiore qualità. È come se aprissimo una finestra terapeutica".

Per quanto riguarda i tempi di recupero Conta non si sbilancia: "Dipende dalla gravità. Con un trattamento conservativo in 2-3 mesi si passa dal dolore alla gestione". Insomma giocare tanto potrebbe essere un problema in quanto Soulé non si è mai fermato: "Non conosco il caso - ha concluso - ma se hai una zona deficitaria e non hai modo di proteggerti facendo allenamenti specifici è normale essere più esposti".