Soulé stringe i denti per la Roma: argentino ancora a riposo, ma con la Juve ci sarà

La Roma ha disputato ieri un'amichevole contro il Montespaccato, squadra che milita in Serie D e ha vinto 4-0 grazie ai gol di El Aynaoui, Venturino, che continua a stupire positivamente il tecnico di Grugliasco ed ex Atalanta, Tsimikas e Arduini, calciatore che milita nella Primavera e che è nipote di De Sisti. Gasperini ha deciso di risparmiare Kone, Ndicka, Mancini e Pellegrini, che si sono dedicati invece al recupero completo delle energie spese in questi ultimi impegni.

È tornato in gruppo anche Stephan El Shaarawy dopo più di un mese di assenza e soprattutto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha fornito segnali di ripresa Matias Soule, che riposerà ancora per uno o due giorni, ma stringerà i denti e sarà presente nella super sfida contro la Juventus, decisiva per la corsa alla Champions League.

Ci sono invece più dubbi su Paulo Dybala, che ha un'infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni sono in forte miglioramento, ma è difficile fissare una data per il ritorno della Joya, con cui non si vuole assolutamente correre nessun rischio. Scongiurata la lesione al tendine per Mario Hermoso, che però ha accusato un risentimento all'ileopsoas e non si sa ancora quando tornerà a disposizione.