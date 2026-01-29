Roma, Dovbyk va verso l'esclusione dalla lista UEFA: l'infortunio lo terrà ai box per 2 mesi
Terminerà stasera la fase campionato dell'Europa League e tra le varie scelte che dovrà affrontare la Roma in vista della seconda parte di competizione, c’è anche quella legata ad Artem Dovbyk. Secondo quanto appreso da Vocegiallorossa.it, l’attaccante ucraino va verso l’esclusione dalla lista UEFA che il club giallorosso presenterà in vista dei turni a eliminazione diretta.
Dovbyk è attualmente alle prese con il recupero dalla lesione miotendinea alla coscia sinistra riportata nella gara contro il Lecce del 6 gennaio, infortunio che lo ha costretto all’intervento chirurgico e che lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi. Tempi di recupero che incidono in modo diretto sulle valutazioni della società, chiamata a scegliere giocatori realmente disponibili per la parte più delicata della competizione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.