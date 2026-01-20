TMW Dovbyk è rientrato a Roma dopo l'operazione in Finlandia: "Sto bene". Stop di circa 2 mesi

Nella giornata di ieri l'attaccante della Roma Artem Dovbyk si è operato in Finlandia per eliminare del tutto il problema al tendine accusato contro il Lecce. Dopo aver tentato la terapia conservativa, il centravanti ucraino insieme allo staff giallorosso ha optato per l'intervento chirurgico, con uno stop previsto di circa 2 mesi.

Lo stesso Dovbyk è rientrato a Roma in questi minuti, accolto da alcuni giornalisti a cui ha risposto "Sto bene" alla domanda riguardante le sue condizioni fisiche. Parallelamente la Roma nella giornata di ieri ha ritrovato Evan Ferguson, l'altro centravanti fermo ai box per infortunio. L'ex Brighton si è rimesso a disposizione di Gian Piero Gasperini e nelle prossime sfide si giocherà il posto con l'ultimo arrivato Malen, con Dovbyk che tornerà a disposizione solo per il finale di stagione.