Ricordate l'idea di scambio Dovbyk-Gimenez? Sei mesi dopo sono quasi corpi estranei di Roma e Milan

Era un'idea nata nelle ultime due settimane di calciomercato. Il Milan era alla ricerca di un nuovo centravanti da consegnare a Massimiliano Allegri, la Roma di un 9 di riferimento con caratteristiche ben diverse da quelle presenti in rosa. Se da una parte Artem Dovbyk sembrava propenso a sposare la causa rossonera, dall'altra Santiago Gimenez non ha mai realmente aperto alla possibilità di lasciare il Milan. E così entrambi sono rimasti nelle rispettive squadre.

A neanche 6 mesi di distanza i due giocano ancora per Milan e Roma, squadre che però non sembrano puntare granché sulle loro qualità. E, ironia della sorte, entrambi sono attualmente alle prese con infortuni delicati e di lunga risoluzione ed entrambi hanno mostrato nella prima parte di stagione numeri non propriamente incoraggianti.

Per quanto riguarda Gimenez, ai box per il problema alla caviglia che lo ha fermato a fine ottobre, la stagione al Milan parla di 11 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia con un solo gol all'attivo e due assist. Come detto simile la traiettoria stagionale di Dovbyk, recentemente operatosi in Finlandia e nella fase iniziale della sua riabilitazione: nelle 17 presenze complessive, l'ucraino ha portato in dote alla Roma 3 gol e 2 assist.