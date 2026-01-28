Il danno e la beffa: l'infortunio può costare a Dovbyk il posto in lista UEFA con la Roma

Domani sera la Roma concluderà il proprio nella Fase campionato di Europa League con la partita sul campo dei greci del Panathinaikos, con la certezza che in caso di vittoria la società giallorossa eviterebbe di dover passare dalle due partite in più alle quali costringe il playoff, permettendo di arrivare direttamente agli ottavi.

Per le fasi ad eliminazione diretta, potrebbero subentrare modifiche importanti nella lista UEFA della Roma e rischia di doverne fare le spese Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è infatti fermo ai box per un infortunio, una lesione miotendinea alla coscia sinistra da lui lamentata nel corso della partita contro il Lecce dello scorso 6 gennaio. È stato poi in seguito operato e l'iter non prevede un suo rientro in campo a pieno regime prima di un paio di mesi. Non poco, tanto che in seno alla società della Roma stanno iniziando a prendere piede idee per una sua esclusione.

Ancora è presto per una decisione definitiva, ma la sensazione forte di casa Roma è che sarà Dovbyk il sacrificato per i turni ad eliminazione diretta di Europa League. A riferire la notizia è il portale specializzato VoceGiallorossa.it, che spiega come appunto l'infortunio ricopra un ruolo determinante e che l’orientamento del club sia quello di non occupare uno slot con un calciatore che difficilmente potrà essere utilizzato nei primi turni della fase a eliminazione diretta di Europa League.