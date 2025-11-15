Roma, Dybala fa 32: tra infortuni e rinnovo, il futuro è tutto da scrivere

Paulo Dybala compie oggi 32 anni e lo fa nel pieno di una carriera che continua a regalare momenti di classe assoluta, ma anche qualche interrogativo. In questa stagione, quando è stato in campo, ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore in grado di spostare gli equilibri: due gol e un assist in nove partite giocate spesso da falso nove, ruolo scelto per lui da Gasperini.

Il tecnico giallorosso, non a caso, lo ha definito più volte come il calciatore più dotato tecnicamente della rosa. E, più di recente, ha dichiarato che se Dybala riuscisse finalmente a trovare continuità, avrebbe ancora diversi anni ad alto livello davanti a sé. Ma la continuità, purtroppo, resta il nodo. Nel rigore sbagliato contro il Milan è arrivato l’ennesimo problema muscolare: il 19º infortunio in quattro anni di Roma. Una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro lo ha costretto a saltare Rangers e Udinese e lo terrà fuori ancora per qualche settimana. L’obiettivo dello staff medico e di Gasperini è riaverlo per la gara del 30 novembre contro il Napoli, uno snodo cruciale per le ambizioni stagionali.

Nel frattempo, resta aperto anche il capitolo rinnovo. Il contratto di Dybala scade il 30 giugno e gli 8 milioni netti annui pesano nei conti del club. La sua volontà sarebbe chiara: restare nella Capitale, anche accettando cifre al ribasso. La Roma, però, riflette. Il talento non è in discussione, ma la fragilità fisica induce prudenza, perché un nuovo accordo rappresenterebbe comunque un investimento importante.

Sullo sfondo tornano le voci che lo accostano al Boca Juniors, dove ritroverebbe l’amico Paredes. Suggestioni ma che al momento sembrano più desideri del popolo xeneize piuttosto che una possibilità concreta.

Il futuro della Joya, dunque, è tutto da scrivere. Ma una cosa è certa: quando sta bene, Dybala resta un patrimonio del calcio.