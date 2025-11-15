Roma, Pellegrini c’è: aria di futuro con Gasperini. Il Messaggero: "Ma Napoli e Inter lo seguono"

"Roma, Pellegrini c’è: aria di futuro con Gasperini (ma Napoli e Inter lo seguono)" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi nella sua sezione sportiva e nello spazio dedicato ai giallorossi. Lorenzo è stato rigenerato dal nuovo allenatore e due gol di fila non li metteva a segno da gennaio 2024.

A gennaio scorso una rete ai biancocelesti aveva cambiato il suo destino, quella di quest'anno gli ha restituito il sorriso. E il futuro? Al momento è a tinte giallorosse.

Il Napoli lo segue da oltre un anno – così come l’Inter – e non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di un addio a gennaio. La situazione legata al contratto, però, è rimasta invariata. La scadenza è fissata al 30 giugno 2026 e spiragli per l’eventuale rinnovo al momento non ce ne sono.