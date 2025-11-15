Italia, in evidenza Mancini e Cristante, Il Romanista recita: "Fratelli di Roma"
"Fratelli di Roma": questo è il titolo scelto come principale oggi da Il Romanista, per quanto riguarda la prima pagina. Il riferimento è a Mancini e Cristante che, anche in Nazionale oltre che in giallorosso, sono protagonisti. Mancini trova il gol, Cristante gioca con la fascia al braccio. Primo capitano romanista in azzurro, a 18 anni da De Rossi.
Un altro titolo proposto oggi dal quotidiano riguarda uno dei principali protagonisti della squadra di Gasperini, ovvero Dybala. Eccolo qui di seguito: "Sig. Paulo dica 32". Compleanno ai box per la Joya, fari puntati sulla sfida contro il Napoli.
